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Аргументы и Факты

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Священник Аксенов рассказал о молодёжи, которая ищет свой путь в церкви

Священник Аксенов рассказал о молодёжи, которая ищет свой путь в церкви

Чаще всего в православных молодёжных объединениях остаются юноши и девушки, которые находятся в поиске своего пути и приходят с важными для себя вопросами, рассказал Донецкому агентству новостей протоиерей Евгений Аксенов.

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