В Рязани более 2700 водителей оштрафовали за парковку на газоне

Общая сумма штрафов составляет 3 миллиона 15 тысяч рублей. В администрации напомнили о том, что стоянка и остановка на тротуарах, детских игровых и спортивных площадках, а также в местах благоустройства и участках с зелёными насаждениями запрещена.