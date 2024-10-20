В Рязани более 2700 водителей оштрафовали за парковку на газоне

Общая сумма штрафов составляет 3 миллиона 15 тысяч рублей. В администрации напомнили о том, что стоянка и остановка на тротуарах, детских игровых и спортивных площадках, а также в местах благоустройства и участках с зелёными насаждениями запрещена.
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