28 продуктов, которые отчаянно не хотят быть съеденными

Вы никогда не задумывались о том, что, возможно, у продуктов тоже есть чувства? Никогда не пытались представить себе, что испытывают продукты, перед тем как вы их съедите? Лучше не пробовать, так как это будет чувство дикого ужаса и грядущей неизбежности закончить свою жизнь в вашем желудке.