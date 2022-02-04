Кто придумал ходить в галошах

Без этого вида обуви многие не могут обойтись даже в век цифровизации.фото: wikipedia.org--> 4 февраля отмечается День галош и это истинно всенародный праздник! Галоши на протяжении уже двух веков спасают людей от мокрых ног, причём даже зимой.
Без этого вида обуви многие не могут обойтись даже в век цифровизации.фото: wikipedia.org--> 4 февраля отмечается День галош и это истинно всенародный праздник! Галоши на протяжении уже двух веков спасают людей от мокрых ног, причём даже зимой.
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