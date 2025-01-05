Немецкие бренды начали объединяться, чтобы выдержать конкуренцию в Китае

В последние годы Китай стал одним из самых динамично развивающихся рынков для электромобилей. С учетом растущей конкуренции, ведущие автопроизводители стремятся укрепить свои позиции, и объединение таких гигантов, как Mercedes-Benz и BMW, стало знаковым шагом в этой борьбе.