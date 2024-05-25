США опасаются военной дестабилизации от КНДР перед выборами для Трампа

Белый дом подозревает, что Москва и Пхеньян могут сговориться дестабилизировать ситуацию в Азии перед выборами президента США, чтобы первый срок Байдена выглядел чередой кризисов вместе с конфликтом на Украине и Ближнем ВостокеФото: Chung Sung-Jun / Getty Images Северная Корея в преддверии президентских выборов в США может предпринять самые провокационные военные действия за десятилетие, считают власти США, сообщает NBC со ссылкой на источники.
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