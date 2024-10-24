ХАМАС попросило Россию, КНР и Алжир содействовать остановке огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС попросило Россию, Китай и Алжир приложить усилия для прекращения израильской агрессии против сектора Газа, заявил член политбюро движения Усама Хамдан 24 октября в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen.
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