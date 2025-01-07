ЧС ввели в Петрозаводске после взрыва газа в жилом доме

Повреждены две квартиры в доме на Луначарского. Людей разместили в общежитиях, кто-то остановился у родных и знакомых В столице Карелии после взрыва газа в жилом доме на Зареке введен режим ЧС, сообщила сити-менеджер Инна Колыхматова.