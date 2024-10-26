Доктор Мясников предсказал конец эры антибиотиков из-за мутации бактерий

Инфекции научились противостоять эффективным прежде лекарствам. таблетки freepik.comМедики уже не скрывают, что современные бактерии становятся все более устойчивы к антибиотикам, против которых ранее у них не было шансов.
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