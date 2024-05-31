В Красноярском крае полицейские при содействии Общественного совета при главке поздравили с Днем защиты детей погибших сотрудников

В преддверии летнего праздника Дня защиты детей врио заместителя начальника Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Красноярскому краю подполковник полиции Александр Хвалько и при поддержке члена Общественного совета при краевой полиции Николая Бякова поздравили детей сотрудников полиции, погибших при выполнении служебных обязанностей Полицейские устроили насыщенную программу для Данила - сына Дениса Сумина, погибшего при выполнении служебных обязанностей в 2017 году и Руслану с Региной - детей Алексея Муфтахова, погибшего во время исполнения своего долга в зоне проведения СВО, в результате ракетного удара по пункту временной дислокации на территории Херсонской области в 2022 году.