Британские ВМС сообщили о взрыве в Красном море у берегов Йемена

В Красном море в районе йеменского прибрежного города Ходейда произошел взрыв. Об этом 1 июня сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании.
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