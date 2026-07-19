Юрий Ильинов

«Знали, что полетит»: «Орешник» отсрочил ракетную программу ВСУ на три года Российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник» в ближайшее время могут быть применены по Украине для уничтожения экспериментальных баллистических ракет ВСУ. По словам военного эксперта, Заслуженного военного летчика генерал-майора авиации Владимира Попова, «Орешник» неспроста был впервые применен именно по заводу «Южмаш». Уже тогда у противника готовились к выходу баллистические ракеты для ударов по Москве и Санкт-Петербургу. Напомним, в начале июля в ходе ударов по объектам на территории России ВСУ впервые применили баллистическую ракету средней дальности. Российская система ПВО легко справилась со своей задачей и сбила цель. Враг при этом публично не подтверждал применение каких-либо баллистических ракет. Однако украинская оборонная компания Fire Point заявила, что ее баллистическая ракета FP-9 близка к летным испытаниям. Военные эксперты неоднократно заявляли о том, что уже этой осенью по центральным городам России могут начать массово прилетать украинские оперативно-тактическая баллистические ракеты. Военный эксперт Владимир Попов также не исключает, что такие прогнозы могут стать реальностью. Впрочем, планы нашего противника может спутать «Орешник», который впервые был применен в ноябре 2024 года. Вполне возможно, что наш Генштаб подбирает достойную цель для «Орешника». — Баллистика, то есть баллистические ракеты большой дальности, у противника уже есть. Эти ракеты производятся пока не в промышленных масштабах и не так эффективны, но они уже есть. Ранее у противника были советские оперативно-тактические ракета «Луна», «Точка-У», «Пионер». Это все мобильные комплексы оперативно-тактического назначения. И все это они сейчас пытаются воскресить и внедрить в войска. Мы ведь недаром в свое время испытали «Орешник» именно по заводу «Южмаш». На этом заводе все эти работы проводились еще три-четыре года назад. Мы знали, что вот-вот полетит и не просто на полигон, а по нам — по Москве, Санкт-Петербургу, Омску, Ростову-на-Дону вплоть до Новосибирска и Красноярска. И чтобы этого не произошло, был осуществлен испытательный полет «Орешника» по заводу, где производились эти ракеты. — Получается, что мы притормозили появление баллистики на какое-то время? — Абсолютно точно. Больше, чем на три года. И это только то, что мы знаем, это данные, которые были опубликованы, озвучены. Еще до начала СВО все это было у противника заготовлено. И если бы мы на месяц задержались, мы бы с вами уже по-другому разговаривали. В зоне поражения были бы Курск, Ростов-на-Дону, Воронеж, а то и Москва.