Орловское УФАС проверяет сговор при ремонте школы

Контракт на ремонт школы заключили с минимальным снижением цены — с 61,1 млн до 59,2 млн рублей, несмотря на предложение другой компании за 54,9 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Семавик и Семавик...
- ЕП Стартовая терапия...
- ММ Стартовая терапия...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым