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В Поморье во время выборов усилены меры безопасности

Всего в Архангельской области, напомним, организовано более 700 избирательных участковВсего в Архангельской области, напомним, организовано более 700 избирательных участковВ пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что круглосуточное дежурство на выборах президента в Поморье несут 2700 сотрудников органов внутренних дел, включая сотрудников Госавтоинспекции.

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