Военное обозрение

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Лавров: Москва признает территориальную целостность Украины в случае признания Киевом своих обязательств от 1990 года

Лавров: Москва признает территориальную целостность Украины в случае признания Киевом своих обязательств от 1990 года

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление, которое обратило на себя внимание как в России, так и за пределами нашей страны.

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Геннадий Бережнов
Военное обозрение, а несёт такую чушь!
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