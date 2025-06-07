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Петербургский дневник

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Путин подписал закон, упрощающий доступ к маткапиталу

Путин подписал закон, упрощающий доступ к маткапиталу

Доступ будет осуществляться через цифровую платформу «Социальное казначейство» Президент России Владимир Путин подписал закон, значительно упрощающий процедуру получения средств материнского (семейного) капитала и ускоряющий процесс предоставления выплат.

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