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Дешево и массово: Германия решила закупить крылатые ракеты с дальностью до 1,5 тыс. км

Дешево и массово: Германия решила закупить крылатые ракеты с дальностью до 1,5 тыс. км

Германия планирует закупить недорогие крылатые ракеты дальностью до 1500 км. Решение о закупке уже принято, сообщили в бундесвере.

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