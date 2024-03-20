Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP/Keystone Press Agency Заявления президента Франции Эммануэля Макрона сейчас оказались на руку американским элитам, которые давно хотели расколоть Европу, и желают установить мировое господство.
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