Почему Китай, называя себя нейтральной стороной, после визита Лукашенко заговорил о целостности государств, но не о справедливом мире для Украины? Почему так называемый полк «Скеля», обладающий самыми высокими небоевыми потерями, продолжает выполнять задачи командующего Сырского без публичного расследования? Как долго Европа сможет изображать самостоятельного игрока, если Китай принимает её лидеро… Читать далее: https://govorit.