End of the correction-time to continuation long? DAX Futures EUREX:FDAX1! sequelll I was looking for a short otd setup today, but the price opened at very low levels during the Frankfurt session.
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