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Два развода, уход Нади Ручки и гибель близких: через что прошёл солист группы «Динамит» Илья Зудин

Два развода, уход Нади Ручки и гибель близких: через что прошёл солист группы «Динамит» Илья Зудин

В конце 2024 года, после почти полутора десятилетий молчания, группа «Динамит» неожиданно вернулась на сцену.

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