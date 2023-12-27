Товарищ Ким спасает Россию. Рабочие из КНДР вытеснят мигрантов

АндрейБорков

В КНДР практически нет не грамотных специалистов, нет необразованных. Там почти по Ленину - КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ. Страна длительное время живет, именно ЖИВЕТ, а не СУЩЕСТВУЕТ, в условиях внешний санкций, запретов и ограничений. Тем не менее КНДР это не Банано-Африкания с нищебродами и босотой голодной, это страна с ЯО, МБР, достаточно продвинутыми технологиями и т.п. Как могут безграмотные и полудикие аборигены такое сделать? НИ КАК! То есть северные корейцы это нормальные специалисты, квалифицированные и подготовленные. Да, они не такие как мы, но и на Джамшутов из бывших восточных республик СССР они тоже совсем не похожи. Если эти ребята заменят гастарбайтеров из Средней Азии, то это будет только на пользу и КНДР и РФ.