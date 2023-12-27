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Добрый Мир

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Товарищ Ким спасает Россию. Рабочие из КНДР вытеснят мигрантов

Товарищ Ким спасает Россию. Рабочие из КНДР вытеснят мигрантов

Вчера 51K прочитали То, на чём так долго настаивали государственники, постепенно начинает претворятся в жизнь.

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Комментарии
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АндрейБорков
В КНДР практически нет не грамотных специалистов, нет необразованных. Там почти по Ленину - КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ. Страна длительное время живет, именно ЖИВЕТ, а не СУЩЕСТВУЕТ, в условиях внешний санкций, запретов и ограничений. Тем не менее КНДР это не Банано-Африкания с нищебродами и босотой голодной, это страна с ЯО, МБР, достаточно продвинутыми технологиями и т.п. Как могут безграмотные и полудикие аборигены такое сделать? НИ КАК! То есть северные корейцы это нормальные специалисты, квалифицированные и подготовленные. Да, они не такие как мы, но и на Джамшутов из бывших восточных республик СССР они тоже совсем не похожи. Если эти ребята заменят гастарбайтеров из Средней Азии, то это будет только на пользу и КНДР и РФ.
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