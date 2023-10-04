WT: решимость Запада помогать Украине ослабевает по мере затягивания конфликта

Запад начал уставать от поддержки Украины, пишет The Washington Times. «Украина сталкивается с одной из крупнейших в мире армий, глубоко продвинувшейся на её территории, но при этом может столкнуться с другим врагом, который, возможно, не менее опасен в долгосрочной перспективе, — ослаблением решимости Запада», — сказано в материале.