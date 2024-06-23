Завтрак для здоровья: идеальный выбор при диабете типа 2, который стабилизирует уровень глюкозы Ирина ОрлонскаяПри сахарном диабете II типа правильное питание играет ключевую роль в управлении заболеванием и поддержании здоровья.
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