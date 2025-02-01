ГОРМОНЫ: ЭСТРОГЕН — вес, капризы, кости, сердце, память

Ваши гормоны играют решающую роль в том, как вы себя чувствуете, как действуете и выглядите. Знаете ли вы, что гормоны оказывают огромное влияние на функцию мозга как у мужчин, так и у женщин?Если гормоны в норме, вы скорее будете чувствовать себя счастливыми и энергичными.