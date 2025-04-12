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Самолёт отклонился от курса в Марокко: три члена экипажа пострадали

Самолёт отклонился от курса в Марокко: три члена экипажа пострадали

Самолёт совершил аварийную посадку за пределами полосы в аэропорту Фес-Саисс, Марокко, в пятницу вечером, в результате чего три члена экипажа получили травмы.

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