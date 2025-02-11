Фэй-Фэй Ли предупреждает политиков не позволять научно-фантастическим сенсациям формировать правила

Фей-Фей Ли, исследовательница из Стэнфорда, которая также основала компанию World Labs, была приглашена в понедельник в парижский Гран-Пале, чтобы произнести вступительную речь на саммите Artificial Intelligence Action Summit, проходящем на этой неделе.
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