Эксперт предупредила об использовании мошенниками новой схемы обмана граждан

Мошенники стали обманывать людей при помощи фейковой версии приложения «Банкноты Банка России». Об этом в понедельник, 22 января, рассказала в беседе с радио Sputnik куратор и эксперт платформы «Общероссийского народного фронта» «Мошеловка», заместитель директора фонда «За права заемщиков» Алла Храпунова.