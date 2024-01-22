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Эксперт предупредила об использовании мошенниками новой схемы обмана граждан

Эксперт предупредила об использовании мошенниками новой схемы обмана граждан

Мошенники стали обманывать людей при помощи фейковой версии приложения «Банкноты Банка России». Об этом в понедельник, 22 января, рассказала в беседе с радио Sputnik куратор и эксперт платформы «Общероссийского народного фронта» «Мошеловка», заместитель директора фонда «За права заемщиков» Алла Храпунова.

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