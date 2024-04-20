Конец близок? Орландо Блум рассказал о конфликтах со своей любимой

Актер поведал, как непросто ему приходится. Кэти Перри и Орландо Блум переживают непростые времена LEGION-MEDIAОрландо Блум и Кэти Перри, которые вместе в общей сложности уже шесть лет, в начале своего романа не уставали рассказывать, как они счастливы друг с другом.