Конец близок? Орландо Блум рассказал о конфликтах со своей любимой

Актер поведал, как непросто ему приходится. Кэти Перри и Орландо Блум переживают непростые времена LEGION-MEDIAОрландо Блум и Кэти Перри, которые вместе в общей сложности уже шесть лет, в начале своего романа не уставали рассказывать, как они счастливы друг с другом.
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