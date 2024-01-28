В Тамбовской области подрядчика оштрафовали за нарушение сроков капремонта четырёх многоэтажек

Прокуратура Октябрьского района Тамбова выявила нарушения при реализации мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории региона.
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