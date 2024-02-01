Представитель ГУР Юсов: Киев просит РФ передать тела погибших в Ил-76 пленных

Руководитель пресс-службы украинского ГУР Андрей Юсов поделился сведениями о том, кто руководство киевского режима просит Российскую Федерацию о передаче тел пленённых боевиков, которые погибли из-за крушения Ил-76.
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