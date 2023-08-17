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Тренер «Динамо»: «Удалось собрать хорошую команду. Осталось заставить ее играть»

«Мы довольны составом. Очень хорошо поработали, как спортивный директор, так и главный тренер. Удалось собрать хорошую команду.

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