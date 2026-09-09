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TRENDYMEN

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Polestar 4: шведы пошли в народ и показали практичный SUV

Polestar 4: шведы пошли в народ и показали практичный SUV

У оригинального Polestar 4 была одна особенность, которую сложно было забыть: сзади у него не было стекла.

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