Polestar 4: шведы пошли в народ и показали практичный SUV

У оригинального Polestar 4 была одна особенность, которую сложно было забыть: сзади у него не было стекла.
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