В Новосибирске четыре троллейбуса признали опасными для пассажиров

Стали известны нарушения, выявленные в новосибирском "Горэлектротранспорте"В Новосибирске прокуратура и отдел технического надзора ГИБДД провели совместную проверку в Кировском троллейбусном парке МКУ "ГЭТ" и выявили многочисленные нарушения.