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В Новосибирске четыре троллейбуса признали опасными для пассажиров

В Новосибирске четыре троллейбуса признали опасными для пассажиров

Стали известны нарушения, выявленные в новосибирском "Горэлектротранспорте"В Новосибирске прокуратура и отдел технического надзора ГИБДД провели совместную проверку в Кировском троллейбусном парке МКУ "ГЭТ" и выявили многочисленные нарушения.

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