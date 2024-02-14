Намыл миллиарды: сообщник братьев Магомедовых получил 8 лет

Симоновский райсуд столицы 14 февраля приговорил к восьми годам колонии строгого режима Заурбека Сахтуева — бывшего заместителя гендиректора компании, которая занималась созданием намывной территории в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии