ГД приняла закон, увеличивающий на 20% госпошлину за выдачу загранпаспортов

Депутаты нижней палаты российского парламента приняли закон, предусматривающий увеличение с июля 2024 года на 20% размера госпошлины за выдачу загранпаспортов и некоторых других документов, сообщает РИА Новости.
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