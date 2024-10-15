Трамп: Байден не может урегулировать конфликт на Украине

Президент США Джо Байден не может урегулировать конфликт на Украине, заявил бывший американский лидер и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии