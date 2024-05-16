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Закон, порядок, государство

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Сотрудники Экспертно-криминалистического центра ГУ МДВ России по Ростовской области провели экскурсию для студентов

На базе Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Ростовской области была проведена экскурсия для студентов Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России).

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