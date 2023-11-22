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Спички - не игрушка

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Кто инициировал создание заградотрядов для ВФУ? Население б/УССР должно знать своих главных францюватых захребетных крыс-херойыв!

Кто инициировал создание заградотрядов для ВФУ? Население б/УССР должно знать своих главных францюватых захребетных крыс-херойыв!

      Уверен, многие боевики прокладки НАТО на 404 - «ВСУ»  хотят знать, кто именно инициировал создание на украине заградительных отрядов, которые расстреливают отступающих солдат Зеленского.

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