Уверен, многие боевики прокладки НАТО на 404 - «ВСУ» хотят знать, кто именно инициировал создание на украине заградительных отрядов, которые расстреливают отступающих солдат Зеленского.
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