"Книжный поезд" отправился из Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 13 марта /Синьхуа/ -- "Книжный поезд" более чем с 50 писателями и деятелями литературы отправился в четверг с Витебского вокзала Санкт-Петербурга с серией однодневных книжных фестивалей в городах-остановках.