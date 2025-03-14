"Книжный поезд" отправился из Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 13 марта /Синьхуа/ -- "Книжный поезд" более чем с 50 писателями и деятелями литературы отправился в четверг с Витебского вокзала Санкт-Петербурга с серией однодневных книжных фестивалей в городах-остановках.
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