Гастарбайтеров начинают заменять школьники

Наталия

Только во время каникул, без всяких исключений и под строгим контролем. Наш корыстный бизнес может начать постепенно использовать ребят на постоянной основе. Поэтому рациональнее приглашать студентов, они и совершеннолетние, и уже смогут постоять за свои права, и многие из них нуждаются в подработке..