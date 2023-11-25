Исследование: Число вакансий для подростков в России выросло в несколько раз @ Валерий Матыцин/ТАСС Tекст: Марина Лемуткина На российском рынке труда возникло совершенно новое явление.
Гастарбайтеров начинают заменять школьники
Комментарии
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Раиса Мельник
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3 час.
Раиса Мельник
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3 час.
Наталия
Только во время каникул, без всяких исключений и под строгим контролем. Наш корыстный бизнес может начать постепенно использовать ребят на постоянной основе. Поэтому рациональнее приглашать студентов, они и совершеннолетние, и уже смогут постоять за свои права, и многие из них нуждаются в подработке..
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1 час.
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