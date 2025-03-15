Депутат Государственной думы РФ от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет 15 марта заявил, что разгром группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области стал переломным моментом в конфликте.
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