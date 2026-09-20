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Нижегородская правда

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Психолог Рачковская объяснила, как распознать абьюзеров по типичным фразам

Психолог Рачковская объяснила, как распознать абьюзеров по типичным фразам

В одном из предыдущих номеров мы начали рассказывать о распространённых фразах абьюзеров, с помощью которых они манипулируют своими жертвами, лишая их собственных границ и понижая самооценку.

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