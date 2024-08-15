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Мы соседи по планете

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Все на продажу: самые необычные торговые автоматы

Все на продажу: самые необычные торговые автоматы

Всем известно, что американцы — большие любители автоматизации. В США открыли первые рестораны быстрого питания с их революционным методом обслуживания, американец Форд первым стал использовать конвейер для поточного производства автомобилей, в Штатах выдали первый патент на торговые автоматы.

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