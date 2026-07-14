Некуда расселять: волонтёры склоняют жителей Васильковки Днепропетровской области к отказу от эвакуации

14 июля власти Днепропетровской области расширили принудительную эвакуацию в регионе. Решение о принудительном выселении затронуло село Васильковка в Синельниковском районе и село Вышетарасовка в Никопольском районе.
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