В Совфеде раскритиковали США за блокировку резолюции о прекращении огня в Газе

Вето, наложенное США на резолюцию СБ ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа и освобождении всех заложников, является фактическим запретом Совету Безопасности принимать какие-либо решения в части мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии