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Авербух о падении Семененко: «Я считаю, что это абсолютно несчастный случай. Я бы не искал здесь виноватых»

Хореограф Илья Авербух призвал не искать виноватых в травме фигуриста Евгения Семененко. У Семененко было диагностировано сотрясение мозга после того, как он упал с четверного прыжка во время шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге.

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