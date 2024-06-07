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Белый дом: результатом саммита G7 должен стать план по использованию активов РФ

Белый дом: результатом саммита G7 должен стать план по использованию активов РФ

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что результатом предстоящего саммита "Большой семерки" (G7) в Италии должен стать план по использованию доходов от активов России и их передаче Украине.

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Комментарии
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LEV Skoroxod
Так это ж грабёж чистейшей воды!!! А что заблокировать никак нельзя???
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