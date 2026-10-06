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Регионы России

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Хуситы заявили об атаках на аэропорты и нефтяные объекты Саудовской Аравии

Хуситы заявили об атаках на аэропорты и нефтяные объекты Саудовской Аравии

Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее северные районы Йемена, официально объявило о проведении трёх крупных атак на территорию Саудовской Аравии с использованием баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников.

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