Bulkin Sergey/news.ru/Globallookpress2 дня назад 56K прочитали Европа получила неожиданный удар и была вынуждена снова обратиться за помощью к России.
Европа взмолилась о помощи. Спасти смогли только русские
Комментарии
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vagas Karlito
Рано или поздно санкции отменят!))Придут новые лидеры!! Ну так они еще не пришли что торопиться помогать то!?)) Ну понимаю так тарифы в тройном размере помогли бы решить проблему!)))
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15 час.
Ливень
ободрать енту европку как липку, забрать украденное у нас и на пени с процентами выставить
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15 час.
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